La definizione e la soluzione di: Influenti per prestigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Autorevoli

Curiosità/Significato su: Influenti per prestigio Clientelismo clientelismo – o semplicemente clientela – in politica è una pratica per cui personaggi Influenti o individui inseriti in amministrazioni pubbliche instaurano 9 ' (1 196 parole) - 18:59, 3 giu 2021

Altre definizioni con influenti; prestigio; Un prestigioso collegio inglese; Dotato di storico prestigio, come un club sportivo; Prestigiosa auto tedesca; La Coppa prestigiosa gara velica. America; Ultime Definizioni