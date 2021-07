La definizione e la soluzione di: Incontro di vocali in una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Iato

Curiosità/Significato su: Incontro di vocali in una parola Accentazione del greco antico ( Legge delle parole anfibrache) alto sull'ultima mora di una vocale o di un dittongo. Sulle vocali brevi indica l'innalzamento della voce sulla vocale; su vocali lunghe e dittonghi, indica 34 ' (4 637 parole) - 02:34, 26 mag 2021

