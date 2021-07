La definizione e la soluzione di: I calciatori li fanno in porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Tiri

Curiosità/Significato su: I calciatori li fanno in porta calciatori della nazionale italiana In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la nazionale italiana. In grassetto i calciatori ancora in attività 94 ' (49 parole) - 16:42, 12 lug 2021

Altre definizioni con calciatori; fanno; porta; I calciatori lo chiamano mister; Gli arruolamenti dei calciatori; Associa calciatori; Calciatori come Gianluigi Donnarumma; Se ne fanno camicie e lenzuola; Fanno parte del parentado; Si fanno aprendo il cuore; In tre fanno le terze; Riportano i fatti del giorno; Comporta uno svolgimento; Rette nel comportamento; Si trasporta in bombole; Ultime Definizioni