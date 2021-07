La definizione e la soluzione di: Ventiquattr'ore in cui tutto va male. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Giornataccia

Curiosità/Significato su: Ventiquattr ore in cui tutto va male 24 (serie televisiva) straniera –, che il protagonista deve cercare di sventare, il tutto in Ventiquattr'ore. Il Day 1 inizia alle 00:00, e si svolge durante la giornata delle 40 ' (4 342 parole) - 18:33, 12 lug 2021

