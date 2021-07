La definizione e la soluzione di: Si stringono per rallentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Freni

Curiosità/Significato su: Si stringono per rallentare Episodi di The 100 (quinta stagione) stringono un patto. La donna accetta di aiutarlo ad aprire il bunker con l'aiuto dei suoi uomini in cambio dei suoi uomini della metà dell'Eden per potervi 36 ' (4 636 parole) - 11:53, 25 apr 2021

Altre definizioni con stringono; rallentare; Si stringono per fare fronte comune; Li stringono i cinturini; Vi si stringono i cinturini; Si stringono girandole; Come l'impianto che in auto fa rallentare; Dossi che fanno rallentare; Si stringe per rallentare; Si usa per rallentare i neutroni nei reattori nucleari; Ultime Definizioni