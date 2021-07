La definizione e la soluzione di: I popoli come Estoni e Lettoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Baltici

Curiosità/Significato su: I popoli come Estoni e Lettoni Lettonia popoli nomadi dediti alla pesca e alla caccia, il territorio fu colonizzato dai livoni, popolo di ceppo ugrofinnico, ai quali si aggiunsero i Lettoni 48 ' (4 489 parole) - 11:58, 17 mag 2021

Altre definizioni con popoli; come; estoni; lettoni; Popoli... dell'Est europeo; Uno dei principali popoli indocinesi; Lo erano gli antichi popoli Sciti e Parti; Migrazioni con conseguenti dispersioni dei popoli; Coraggiosi, come il re della foresta; A volte è come l'olio; Un cane come il Jack Russell; E’ come gulp nei fumetti; La regione con Estonia, Lituania e Lettonia; Nata a Tallinn il 18 giugno 1977, la politica raffigurata nella foto è l'attuale prima ministra dell'Estonia; I confini dell'Estonia; La capitale dell' Estonia; La regione con Estonia, Lituania e Lettonia; Confinano con i Lettoni; Confina a est con la Russia e a sud con Lettonia; In mezzo agli alettoni; Ultime Definizioni