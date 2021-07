La definizione e la soluzione di: Il movimento per l'ambiente ispirato da Greta Thunberg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Fridays For Future

Curiosità/Significato su: Il movimento per l ambiente ispirato da Greta Thunberg Greta Thunberg Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (IPA: ['gre?ta 't??n?bærj]; Stoccolma, 3 gennaio 2003) è un'attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro 40 ' (3 367 parole) - 12:43, 14 lug 2021

