La definizione e la soluzione di: Arnesi per fare matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Naspi

Curiosità/Significato su: Arnesi per fare matasse Glossario delle frasi fatte dichiari il contrario. fare lo gnorri , fare il nesci, fare l'indiano Far finta di non capire o di non sentire, per evitare di dover fare qualcosa di non gradito 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

La cosiddetta Farnesina Ministero degli __ esteri; Alcuni arnesi servono a diversi; Logora gli arnesi; Arnesi dei fabbri; Shopping, per fare la spesa; Un faretto da vetrina; Senza fare preferenze; Rimanda a domani quel che potrebbe fare oggi; Serve a far matasse;