La definizione e la soluzione di: Ci vuol _ per mettere nel sacco un astuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Altro

Curiosità/Significato su: Ci vuol _ per mettere nel sacco un astuto Episodi de I Cesaroni (quinta stagione) (sezione Un segnalibro nel cuore) domestiche, oltre naturalmente alle lezioni per Mimmo. Alice apre lo zaino di Rudi e ci trova dei reggiseni, questo vuol dire che c'è stato uno scambio di zaini: 98 ' (15 317 parole) - 17:39, 9 lug 2021

Altre definizioni con vuol; mettere; sacco; astuto; Ci va chi vuol vedere il Cenacolo; Locuzione che vuol dire finalmente alla __!; Chi vuole ostacolare lo mette tra le ruote; Non la lascia chi non vuole essere scoperto; Promettere piü di quel che si vorrebbe; Mettere al corrente; Mettere una proprietà a nome di qualcuno; Commettere un errore; E' scarsa se c'è disaccordo; Un sacco porta liquidi; Manifestazione di disaccordo; Dire proprio tutto __ il sacco; Astuto, scaltro; Astuto imbroglio; Un disonesto che è anche astuto; Astuto nel manovrare; Ultime Definizioni