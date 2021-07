La definizione e la soluzione di: Ha vinto nove scudetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Ha vinto nove scudetti

Storia del Genoa Cricket and Football Club (sezione 1922-1923: lo scudetto dei record) di fondazione e il più longevo fra quelli in attività. Il Genoa ha vinto nove scudetti del campionato italiano di calcio (tra cui il primo in assoluto 123 ' (12 567 parole) - 15:07, 26 giu 2021