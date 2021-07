La definizione e la soluzione di: Si venerano come i Santi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Beati

Curiosità/Significato su: Si venerano come i Santi Santo ( Culto dei Santi) fossero ancora presenti. Li venerano e richiedono le loro preghiere, e li considerano fratelli e sorelle in Gesù Cristo. I Santi sono venerati e amati e viene 39 ' (5 233 parole) - 14:15, 8 mag 2021

