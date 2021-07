La definizione e la soluzione di: Lo sono per noi gli Asiatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Orientali

Curiosità/Significato su: Lo sono per noi gli Asiatici Asia ( Asiatici) anche gli animisti che si trovano soprattutto nella Siberia orientale. Con cadenza quadriennale si disputano nel continente asiatico i Giochi Asiatici, istituiti 17 ' (2 058 parole) - 13:51, 13 mag 2021

Altre definizioni con sono; asiatici; Così sono i lamenti sommessi; Sono uguali nell’alveare; Sono cari gli extravergini; __ del Vallo: ne sono famosi i pescatori; Miliziani asiatici che combatterono gli americani; Gli asiatici per gli occidentali; Gli Asiatici di Katmandu; Nutre molti asiatici; Ultime Definizioni