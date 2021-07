La definizione e la soluzione di: La sigla usata per indicare l'acido ribonucleico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RNA

Curiosità/Significato su: La sigla usata per indicare l acido ribonucleico determinare il fattore sigma nei polimeri (macromolecole, ovvero molecole dall'alto peso molecolare) di RNA (acido ribonucleico) e come simbolo della costante

Altre definizioni con sigla; usata; indicare; acido; ribonucleico; Sigla nota ai donatori di sangue; Sigla del Canton Ticino; Era la sigla delle pubblicazioni RAI; Una sigla per società; Terra usata dai pittori; La borsa a tracolla usata dai militari; Sostanza del legno usata per produrre la carta; La fiamma usata per saldare e tagliare i metalli; Un altro modo per indicare un cuscino; Indicare la pena relativa alle infrazioni; Indicare qualcuno per un ruolo; Un altro modo per indicare i pantaloni; L'acido detto acquaforte; Aminoacido che produce energia dagli acidi grassi; In chimica, che colora di rosso, come un acido; In chimica, né acido né basico; Sta per acido ribonucleico; L'acido ribonucleico; Ultime Definizioni