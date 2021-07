La definizione e la soluzione di: Un recipiente di coccio per olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Orcio

Curiosità/Significato su: Un recipiente di coccio per olio Bagna càuda (categoria Piatti a base di aglio) mediante uno scaldino di coccio riempito di braci vive, la s-cionfetta. Successivamente, la scomodità di intingere in un unico recipiente (chi ne era distante 14 ' (1 497 parole) - 10:55, 21 giu 2021

Altre definizioni con recipiente; coccio; olio; Un recipiente delle fonderie; Recipiente che raccoglie il metallo fuso; Recipiente in cui, nei riti, si brucia l'incenso; Grosso recipiente di metallo; Un vaso di coccio; Pentola di coccio; Vasi di coccio; Una piantagione di alberi da cui ricavare l'olio; Preparazioni con pastella cotte nell'olio bollente; Olio essenziale estratto dai fiori d'arancio; Lo è un olio... sfinito!; Ultime Definizioni