La definizione e la soluzione di: Un rapace dalla coda forcuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Un rapace dalla coda forcuta

Milvus milvus nibbio bruno, da cui si distingue per la caratteristica coda rossiccia profondamente forcuta. Se si osserva in volo, si distingue anche per la macchia 5 ' (499 parole) - 02:18, 16 gen 2021