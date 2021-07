La definizione e la soluzione di: Il pirata informatico che viola i computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Il pirata informatico che viola i computer

Hacker (categoria Contestualizzare fonti - informatica) indicare individui che studiano e sperimentano la materia, per conoscerne i segreti ed analizzarla in profondità. Dal punto di vista informatico, non è da confondere 24 ' (2 817 parole) - 23:56, 25 giu 2021