La definizione e la soluzione di: Non vale proprio nulla!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cicca

Curiosità/Significato su: Non vale proprio nulla! Scopa (gioco) realizza una scopa, che vale un punto (a meno che non sia effettuata con l'ultima carta giocata nella mano, in tale caso non vale nulla). Per contrassegnare 34 ' (5 384 parole) - 02:54, 14 lug 2021

