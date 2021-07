La definizione e la soluzione di: La lotta giapponese per i più corpulenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Sumo

Curiosità/Significato su: La lotta giapponese per i piu corpulenti esempio, gli amici più stretti di Halvar suggeriscono di usare la forza bruta per risolvere un problema, e lui li picchia per la rabbia che questa "buona"

