La definizione e la soluzione di: Il libro non digitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Cartaceo

Curiosità/Significato su: Il libro non digitale E-book ( libro elettronico) Un ebook, chiamato anche e-book, eBook, libro elettronico o libro digitale, è un libro in formato digitale, apribile mediante computer e dispositivi mobili 36 ' (4 484 parole) - 23:31, 24 giu 2021

Altre definizioni con libro; digitale; Cosi si definisce un libro... pesante; Il Nino comico autore del Libro dei Sani Gesualdi; Altro nome del libro biblico Ecclesiaste ebr; La revisione di un libro o di un articolo ing; Può essere digitale terrestre o satellitare ing; Piccola telecamera digitale periferica ing; Digitale Terrestre; Lettore di musica digitale; Ultime Definizioni