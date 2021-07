La definizione e la soluzione di: Va in giro con il lenzuolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Fantasma

Curiosità/Significato su: Va in giro con il lenzuolo Sindone di Torino (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) compatibili con quelli descritti nella passione di Gesù. Molte persone identificano l'uomo con Gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il corpo nel 109 ' (13 902 parole) - 13:06, 31 mag 2021

Altre definizioni con giro; lenzuolo; Girolamo della Congiura dei Pazzi; Il Giorgio pittore de La tentazione di S. Girolamo; L'impresario che porta in giro i luna park; La regione spagnola di Girona; Entità spaventosa avvolta da un lenzuolo; Sono uguali nel lenzuolo; Si avvolge con il lenzuolo; Il lenzuolo in cui fu avvolto il corpo di Gesù; Ultime Definizioni