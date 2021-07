La definizione e la soluzione di: In Corea e in Vietnam. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EA

Curiosità/Significato su: In Corea e in Vietnam Guerra del Vietnam La guerra del Vietnam (in inglese Vietnam War, in Vietnamita Chi?n tranh Vi?t Nam), nota nella storiografia Vietnamita come guerra di resistenza contro 145 ' (17 367 parole) - 13:47, 15 lug 2021

