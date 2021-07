La definizione e la soluzione di: Cavi per le vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Scotte

Curiosità/Significato su: Cavi per le vele Barca a vela (sezione Le Andature) Manovre fisse, insieme dei Cavi che sostiene l'albero. Una barca a vela per poter navigare ha bisogno della forza del vento sulle vele. Essa può posizionarsi 10 ' (1 296 parole) - 16:32, 14 giu 2021

