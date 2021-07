La definizione e la soluzione di: Si calcolano in partenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Svantaggi

Curiosità/Significato su: Si calcolano in partenza Criteri di divisibilità (sezione Divisibilità in altre basi) altri permettono anche di conoscere il resto della divisione, perché calcolano il modulo, e il numero dato è divisibile se e solo se tale resto è 0. 33 ' (6 869 parole) - 19:02, 26 giu 2021

Altre definizioni con calcolano; partenza; La partenza dell'aereo; Punto di partenza; S'alzano dopo la partenza; Riporta i voli in partenza; Ultime Definizioni