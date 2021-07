La definizione e la soluzione di: Brevettò oltre 1000 invenzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Brevetto oltre 1000 invenzioni

Thomas Edison (sezione Le invenzioni e le idee in economia) il Brevetto per la sua ultima applicazione, "Holder for Article to be Electroplated", il 6 gennaio 1931 e morì verso la fine dell'anno. Il Brevetto venne 33 ' (3 713 parole) - 13:55, 15 lug 2021