La definizione e la soluzione di: Traduce un problema in un procedimento di calcolo.

Soluzione 15 lettere : Metodo Analitico

Curiosità/Significato su: Traduce un problema in un procedimento di calcolo Computabilità (sezione Caratteristiche di esistenza) meno di algoritmi risolutivi di problemi. Fra i suoi fondatori vi è Alan Turing. Una funzione si dice computabile se esiste un algoritmo che la calcola. In 2 ' (343 parole) - 18:47, 12 ott 2018

