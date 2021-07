La definizione e la soluzione di: Scorre in Siberia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ob

Curiosità/Significato su: Scorre in Siberia Ciaroite (sezione Forma in cui si presenta in natura) nuovo minerale nel 1977. Il suo nome deriverebbe dal fiume Cara, che Scorre in Siberia nei pressi del complesso alcalino di Malyy Murun, dove appunto fu 4 ' (476 parole) - 18:13, 6 ago 2020

