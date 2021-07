La definizione e la soluzione di: Non amano... l'opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Oziosi

Curiosità/Significato su: Non amano... l opera I ragazzi che si amano si amano"(Les enfants qui s'aiment) è un componimento poetico di Jacques Prévert contenuto nella raccolta Spectacle pubblicata nel 1951. L'opera esalta 955 byte (96 parole) - 23:09, 25 feb 2019

