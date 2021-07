La definizione e la soluzione di: Non abile al servizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Inidoneo

Curiosità/Significato su: Non abile al servizio SS-Totenkopfverbände (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) comune, e non limitata a questa divisione, trasferire personale delle Waffen-SS («SS combattenti») in convalescenza, o non più abile al servizio in prima 11 ' (1 111 parole) - 18:26, 16 giu 2021

