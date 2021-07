La definizione e la soluzione di: Gesù in ingua araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Isa

Curiosità/Significato su: Gesu in ingua araba Gesù nell'islam Voce principale: Gesù. Nell'Islam, Gesù è riconosciuto come il Messia e un profeta come Muhammad. La sua menzione viene sempre accompagnata dall'eulogia 17 ' (1 699 parole) - 06:40, 21 mag 2021

Altre definizioni con gesù; ingua; araba; Vi salì Gesù per la propria crocifissione; Il fiume dove Gesù venne battezzato; Festa in cui si ricorda la resurrezione di Gesù; Ricostruzione natalizia della Natività di Gesù; Quello delle tasse impingua l'erario; La lingua che le contiene tutte; Stato asiatico di lingua portoghese su un'isola; Lo è per esempio una lingua di gatto; Versione araba del nome Gelsomina ara; Una tipica monarchia araba; La città araba in cui è sepolto Maometto; Il più famoso golfo della penisola araba; Ultime Definizioni