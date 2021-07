La definizione e la soluzione di: Il dittongo in pieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Curiosità/Significato su: Il dittongo in pieno Iota la ?, vocale debole, e può formare dittongo con le vocali forti (a, e, ?, ?, ?); in caso di dittongo spurio (cioè in unione con una vocale lunga), tuttavia 3 ' (332 parole) - 12:13, 22 dic 2020

