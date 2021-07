La definizione e la soluzione di: In auto e in navetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AT

Curiosità/Significato su: In auto e in navetta Treno navetta per auto Il treno navetta per auto (nei paesi anglosassoni: car shuttle train o car-carrying train; in Germania: autoZug; in Francia: navette-auto o ferroutage; 2 ' (156 parole) - 18:49, 10 mar 2021

