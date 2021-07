La definizione e la soluzione di: Attrezzo per potare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Roncola

Curiosità/Significato su: Attrezzo per potare Roncola (Attrezzo) La roncola o ronca è un Attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino, affilata dal lato concavo e munita di impugnatura, solitamente 9 ' (1 061 parole) - 16:42, 25 giu 2021

Altre definizioni con attrezzo; potare; Scolpiti finemente con un apposito attrezzo; Attrezzo utile a fare una cernita; Un attrezzo da palestra; Un attrezzo che si lancia; Forbici per potare; Ultime Definizioni