La definizione e la soluzione di: Serve per aprire le bottiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Cavatappi

Curiosità/Significato su: Serve per aprire le bottiglie Ramune (sezione Bottiglia) del gas introdotto per la carbonatazione nella bevanda. Per aprire la bottiglia viene fornito un dispositivo apribottiglia che Serve a spingere la pallina 4 ' (467 parole) - 06:01, 11 set 2020

Altre definizioni con serve; aprire; bottiglie; Serve a dorare le fette dei tramezzini; In spiaggia serve per asciugarsi e sdraiarsi; Una grandezza fisica... che si serve a tavola!; Serve per fare buchi di precisione nel muro; Ruotare per togliere o aprire; Aprire un mutuo... come se fosse una luce!; Chi lo sente, va ad aprire; Induce ad aprire la casa a tutti; Una sigla da bottiglie di plastica; Ricorda pericolose bottiglie; La bottiglietta del bebè; Fatti del materiale di biglie e bottiglie; Ultime Definizioni