Soluzione 3 lettere : Ria

Curiosità/Significato su: Cattiva... come la sorte per il poeta Gabriele D'Annunzio (categoria Decorati con la Legion d'onore) la frase fu pronunciata da Marco Antonio quando capì che la sua sorte era segnata. ^ Riguardo all'infanzia del poeta, qualcuno fece l'ipotesi che il suo 216 ' (23 690 parole) - 04:53, 9 lug 2021

