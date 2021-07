La definizione e la soluzione di: La via smarrita da Dante all'inizio della Commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : diritta

Curiosità/Significato su: La via smarrita da Dante all inizio della Commedia Nel mezzo del cammin di nostra vita ( Che la diritta via era smarrita) dell'ispirazione Dantesca. Dante si immagina dunque per una selva oscura (v. 2), in un momento di confusione interiore (la diritta via era smarrita, v. 3), proprio 5 ' (607 parole) - 00:23, 1 feb 2021

