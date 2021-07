La definizione e la soluzione di: Vapori della putrefazione per scopi energetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : biogas

Curiosità/Significato su: Vapori della putrefazione per scopi energetici Trasformazione agroalimentare (sezione Conservazione per disidratazione) prolungamento della frollatura e un'alterazione delle condizioni ambientali rendono tali processi di tipo degenerativo e causano il deperimento per putrefazione. Nei 85 ' (9 829 parole) - 11:43, 21 mag 2021

