La definizione e la soluzione di: Timbro che si usa per imprimere che giorno è. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : datario

Curiosità/Significato su: Timbro che si usa per imprimere che giorno e Canis lupus (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) ululato con un Timbro più alto che vibra su due note, mentre in fase di avvicinamento alla preda emettono una combinazione di un ululato e di un breve latrato 171 ' (17 984 parole) - 21:42, 4 giu 2021

Altre definizioni con timbro; imprimere; giorno; E' caratterizzata da un timbro gutturale; Il timbro postale; L'impressione d'un timbro; Asta che regge un marchio da imprimere; Quotidiano __, gruppo di testate de Il Giorno; Indica il momento più torrido di un giorno estivo; Giorno delle ceneri per la religione cristiana; Un film con Marco Giallini __ è un altro giorno; Ultime Definizioni