La definizione e la soluzione di: La targa... per gli atleti!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pettorina

Curiosità/Significato su: La targa... per gli atleti! Collare d'oro al merito sportivo un atleta, dirigente o società dovessero meritare per la seconda volta il collare d'oro viene conferito il diploma d'onore, costituito da una targa su 3 ' (243 parole) - 08:39, 27 apr 2020

