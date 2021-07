La definizione e la soluzione di: Le sue palle si mettono in un triangolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : biliardo

Curiosità/Significato su: Le sue palle si mettono in un triangolo Snooker (sezione Lo snooker in Italia) giochi in cui si usa comunemente una stecca da biliardo e sul piano di gioco si usano ventidue biglie, precisamente 15 rosse disposte a triangolo, 6 di 10 ' (1 399 parole) - 16:51, 6 lug 2021

Altre definizioni con palle; mettono; triangolo; Parte di abito o camicia che copre spalle e petto; Sventolano alle spalle di molti supereroi; Sostengono i pantaloni girando intorno alle spalle; Le ossa fra spalle e gomiti; Permettono di vedere cd, dvd ma anche pdf; Se lo mettono le sarte per proteggere la falange; Si mettono ai polsi tramite i cinturini; Le mettono in giro i pettegoli; Congiunge i cateti del triangolo; Il triangolo con i lati non congruenti; Il triangolo con due lati congruenti; Il triangolo di cui fanno parte Praga e Torino; Ultime Definizioni