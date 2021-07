La definizione e la soluzione di: Lo strumento usato da Morse per il suo codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : telegrafo

Curiosità/Significato su: Lo strumento usato da Morse per il suo codice Regolaggio altimetrico (categoria Strumenti per la navigazione aerea) nome codificato secondo il vecchio codice Q ideato per la radiotelegrafia in codice Morse, caratterizzato da codici tutti con la lettera Q (Question) come 9 ' (1 176 parole) - 10:09, 12 mag 2021

