La definizione e la soluzione di: Lo sono per esempio l'armadio e la cassettiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : mobili

Curiosità/Significato su: Lo sono per esempio l armadio e la cassettiera Attrezzi e utensili da officina carrelli portautensili. I meno usati e i più ingombranti sono conservati nel magazzino in armadi e cassettiere, oppure appesi alle pareti su apposite 9 ' (1 071 parole) - 09:59, 4 mar 2021

