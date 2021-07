La definizione e la soluzione di: Vi salì Gesù per la propria crocifissione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : golgota

Curiosità/Significato su: Vi sali Gesu per la propria crocifissione Gesù prigioniero all'anno, per Pasqua), ma la folla gli preferì il ribelle/assassino Barabba, mentre invocò la crocifissione per Gesù. Per paura di un tumulto 146 ' (16 464 parole) - 20:33, 1 lug 2021

Altre definizioni con salì; gesù; propria; crocifissione; Il fiume dove Gesù venne battezzato; Festa in cui si ricorda la resurrezione di Gesù; Ricostruzione natalizia della Natività di Gesù; Fase dell'agonia di Gesù fino alla crocifissione; Nel calcio, la rete segnata nella propria porta; L'eccessiva calma... propria della lumaca!; Lo è il bene soggetto a espropriazione forzata; È troppo attaccato alla propria genitrice; Fase dell'agonia di Gesù fino alla crocifissione; Il malfattore che scampò alla crocifissione; Ultime Definizioni