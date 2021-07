La definizione e la soluzione di: Restare in attesa e non decidersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : indugiare

Curiosità/Significato su: Restare in attesa e non decidersi Italo Svevo (categoria Voci con modulo citazione e parametro coautori) rievoca la relazione con Carla; egli non sa decidersi fra l'amore per la moglie e quello per l'amante finché è quest'ultima a troncare il rapporto. Il 66 ' (8 838 parole) - 14:13, 15 giu 2021

Lo si può prestare alle critiche; Fanno restare i propri clienti a bocca aperta; Far restare a bocca aperta; La paura di restare soli in casa; Donna in dolce attesa; Negli USA si può pagare in attesa di giudizio; La virtù teologale legata alla fiduciosa attesa; Inquiete... nell'attesa;