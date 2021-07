La definizione e la soluzione di: In quella dei bottoni... c'è il vero potere!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : stanza

Curiosità/Significato su: In quella dei bottoni... c e il vero potere! Stanza dei bottoni Stanza dei bottoni è un'espressione della lingua italiana coniata da Pietro Nenni nel 1962, per riferirsi, in maniera aforistica e icastica, al luogo 8 ' (867 parole) - 16:54, 30 gen 2021

Altre definizioni con quella; bottoni; vero; potere; Quella delle moschee è nota come Monte del Tempio; Quella del nostro sistema solare è la Via Lattea; Quella delle rocce fu dipinta da Leonardo; George Orwell scrisse quella degli animali; Può sostituire bottoni o cerniere; Materia prima per bottoni; Il risvolto di stoffa che copre una fila di bottoni; Noiosi attaccabottoni; Un rimprovero che arriva da qualcuno più adulto; L'incaricato di curare il ricovero dei cavalli; Una delle squadre di calcio veronesi; Il vero nome di Moira Orfei; Il Potere girato da Orson Welles; Atto che dà il potere di rappresentare un altro; Cambiano volere in potere; Il Welles di Quarto potere; Ultime Definizioni