La definizione e la soluzione di: Programma di mobilità per universitari europei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : erasmus

Curiosità/Significato su: Programma di mobilita per universitari europei Progetto Erasmus ( Programma universitario Erasmus) Il Programma Erasmus, acronimo di EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students, è un Programma di mobilità studentesca dell'Unione 17 ' (2 231 parole) - 10:55, 28 mag 2021

Altre definizioni con programma; mobilità; universitari; europei; Previsti ma poi cancellati dal programma; Era debole in un programma TV con Enrico Papi; I fatti in un programma TV presentato da Magalli; Programma serale di Rai Tre dedicato alla salute; Costringe all'immobilità; L'immobilità del pistard; La ottiene chi termina il corso universitario; Lo è il professore universitario ormai pensionato; Lo frequentano gli universitari di domani; Studentessa universitaria; Gli europei di Parigi, Marsiglia, Lione..; Ospitò la finale degli Europei di calcio nel 2016; Il capostipite dei popoli indoeuropei; La casa bengalese degli europei in India ing;