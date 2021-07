La definizione e la soluzione di: Possono esser contenute in pacchetti detti morbidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : sigarette

Curiosità/Significato su: Possono esser contenute in pacchetti detti morbidi Storia della siderurgia (sezione L'acciaio a pacchetto) ferro-carbonio, con contenuto ponderale di carbonio superiore al 2,11%. È troppo fragile per essere lavorata per forgiatura. La ghisa in getti si otteneva 75 ' (9 414 parole) - 23:11, 12 mag 2021

