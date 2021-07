La definizione e la soluzione di: I metri della corsa siepi in atletica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : tremila

Curiosità/Significato su: I metri della corsa siepi in atletica atletica leggera elevazione e salti in estensione), prove multiple, corse su strada, marcia, corsa campestre e corsa in montagna. La parola atletica deriva etimologicamente 30 ' (3 545 parole) - 00:21, 25 giu 2021

I metri piani specialità di Usain Bolt; La pausa nella metrica classica; Quella di un divano a 4 posti supera i 2 metri; Il Federico autore di Tre metri sopra il cielo; Dotate della capacità di corrodere e abradere; Il Renato pittore siciliano autore della Vucciria; Squadra di basket della lega NBA di Salt Lake City; Vapori della putrefazione per scopi energetici; Ampi passi di un atleta in corsa; La corsa in cui ci si passa il testimone; Rapida e superficiale scorsa; La disciplina con nuoto, ciclismo e corsa; Striscia di terreno delimitata da siepi; I metri di una corsa siepi; Arbusto da siepi; Tale è una gara di atletica... a piedi!; Si saltano nell'atletica; Un salto dell'atletica leggera; In atletica c'è quello del giavellotto;