La definizione e la soluzione di: Lettiga per il trasporto dei malati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : barella

Curiosità/Significato su: Lettiga per il trasporto dei malati Idroambulanza (categoria Mezzi di trasporto per il primo soccorso) Il termine idroambulanza si riferisce ad un'imbarcazione allestita per il trasporto di malati e/o feriti. Nella maggioranza dei casi è adibita al soccorso 5 ' (617 parole) - 22:20, 23 giu 2021

