La definizione e la soluzione di: Insieme di pennuti domestici come oche e anatre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : pollame

Curiosità/Significato su: Insieme di pennuti domestici come oche e anatre Aves (categoria Voci con template Collegamenti esterni e qualificatori sconosciuti) esattamente come fanno i peli per i mammiferi. In alcune specie (cigni, anatre, oche, ecc.) servono anche per rendere impermeabile all'acqua il piumaggio 55 ' (6 390 parole) - 13:55, 20 giu 2021

