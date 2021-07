La definizione e la soluzione di: Ginnastica praticata in piscina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : acquagym

Curiosità/Significato su: Ginnastica praticata in piscina Balneoterapia (sezione Ginnastica vascolare idrica) linfatica. La balneoterapia può essere applicata in diversi modi; i più diffusi sono: idromassaggio, Ginnastica vascolare idrica, docce. Esiste l'ulteriore 4 ' (494 parole) - 18:24, 26 mar 2020

Altre definizioni con ginnastica; praticata; piscina; Un attrezzo della ginnastica; Un tipo di ginnastica a tempo di musica; Il chi ginnastica cinese; Una moderna forma di ginnastica; Viene praticata dal cercatore d'acqua; Una festa a bordo piscina ing; Ci si pedala ai corsi tenuti in piscina ing; Si percorrono in piscina; Ultime Definizioni